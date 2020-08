Iran Ângelo não economizou esforços nem dinheiro para fazer uma comemoração muito especial pelos sete anos da filha caçula, Alice, do seu casamento com o jogador Hulk, que é também o pai dos seus dois meninos, Ian e Tiago. A empresária deu uma festa do pijama para a menina com direito a música ao vivo e vários princesas da Disney espalhadas pela sala do apartamento da família, em São Paulo, nesta quarta-feira (19). A comemoração intimista e só com a família teve um jantar, bolo, doces, sucos, balões e muitas flores. "Feliz aniversario, minha princesa. Te amo oceânico!", escreveu Iran.