'Nunca te fiz mal algum', diz Mara Maravilha sobre relação com Angélica

Na última terça-feira (18), em uma live com Sabrina Sato, a apresentadora Angélica contou que ela, Xuxa e Eliana possuem um grupo no WhatsApp. Questionada sobre Mara Maravilha, Angélica revelou que as três apresentadoras não têm uma relação com a morena.



Aproveitando esta quinta-feira (20) de #TBT, hashtag utilizada frequentemente para relembrar momentos do passado, Mara Maravilha publicou algumas fotos com Angélica em seu antigo programa ‘Show da Maravilha’, e desabafou sobre a sua relação com a mulher de Luciano Huck. "É verdade que já houve muita fofoca com o nosso nome, histórias que não fomos nós que escrevemos, mentira que, infelizmente, faz parte desse mundinho. Mas a verdade prevalece! Como o justo não se justifica, só quero esclarecer que nunca te fiz mal algum, o que, aliás, provei".



Para os nossos leitores mais jovens, esta coluna relembra o caso que originou a polêmica entre Angélica e Mara. Nas décadas de 80 e 90, ambas apresentavam programas infantis concorrentes, assim como Xuxa. Na época, surgiram boatos de que Mara havia recorrido à magia negra para prejudicar Angélica. Tudo foi negado pela morena que, na ocasião, processou os autores do boato.



Mais de 30 anos depois, a história parece ser ainda motivo de distanciamento entre as apresentadoras, mas Mara garantiu que, ao menos para ela, tudo ficou no passado. "O tempo voando. Adeus, passado. O que importa é de agora à eternidade. Afinal, estamos e somos tão abençoadas. Não quero guerra com ninguém. E o nosso Silvio Santos me ensinou que amigo é ‘ser’ e não ‘estar’", contou.



Mara aproveitou para exaltar o público, a si e a Angélica. "O nosso lindo publico merece isso: amor. Afinal, o fato é que você é 'Angel' e eu sou 'Maravilha'", finalizou.