Mãe e pai do cantor Cauan também testam positivo para Covid-19

Nesta quinta-feira (20), a assessoria do cantor Cauan, da dupla com Cleber, compartilhou atualizações do estado clínico do sertanejo, que ainda se encontra na UTI para tratamento da Covid-19. Segundo a assessoria, Cauan continua em estado grave, porém estável. O cantor está fazendo uso de oxigenioterapia contínua, 24 horas por dia e de dispositivos de auxílio à respiração (máscara de VNI e CAF). Nos próximos dias, ele passará por nova tomografia.



A mãe do sertanejo, Shirlei Máximo, também testou positivo para a Covid-19 e passa por exames e avaliações médicas. O pai do cantor, João Luiz Máximo, que já havia sido diagnosticado anteriormente com a mesma doença da mulher e do filho, e está em tratamento em casa.



A equipe da dupla Cleber e Cauan se diz confiante na cura do sertanejo e pede aos fãs, amigos e à imprensa que continuem com as orações e mensagens positivas ao cantor.