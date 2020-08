Estreia de 'Um dia Qualquer', nova série do Space, alcança primeiro lugar de audiência no Rio

A nova série do canal Space, 'Um dia Qualquer', ficou em primeiro lugar isolado no ranking de audiência no dia de sua estreia, 17 de agosto, entre todos os canais de TV Paga no Rio de Janeiro (público de 25 a 34 anos). Além disso, o canal ficou em 2º lugar na cidade entre todos os canais da TV Paga e TV Aberta no horário de exibição, entre a mesma faixa etária, ficando atrás somente da TV Globo.



A produção nacional mostra que um dia nos subúrbios cariocas pode ser qualquer coisa, menos comum. O tema conquistou os cariocas que puderam ver o dilema de uma mãe buscando a verdade por trás do desaparecimento do seu filho, que envolve um ex-policial que se tornou miliciano. Com cinco episódios, de 25 minutos cada, a série protagonizada por Mariana Nunes e pelos cariocas Augusto Madeira e Jefferson Brasil, termina nesta sexta (21) e terá uma maratona no sábado (22) com todos os episódios, a partir das 22h.





*FONTE: Kantar IBOPE Media Brasil | Instar. Regiões Metropolitanas. 17 Agosto 2020. Comparação de rat% entre todos os canais da TV entre 20h00 e 20h28. Pay-P25+ no Rio de Janeiro.