Alexandre Nero 'mata' Regina Duarte em programa; Veja o vídeo

Alexandre Nero foi o centro das atenções do programa 'Que História é essa, Porchat?' exibido pelo canal GNT na última terça-feira (18). O ator 'matou' Regina Duarte ao ser questionado por Fábio Porchat sobre com qual ator que já não está mais entre nós - ou seja, morto - ele gostaria de ter contracenado. Nero não hesitou na resposta: "Regina Duarte". O apresentador ainda demorou um pouco para entender, mas caiu na gargalhada: "Meu Deus do céu. Pode ser, gostei, pode ser... Eu acho que é uma boa resposta. Não está mais entre nós. Não é mais contratada da Rede Globo, é isso que você quis dizer", rebateu Porchat. "Foi o que eu quis dizer, claro", respondeu o galã.

O vídeo viralizou nas redes sociais ainda pelas reações dos atores Wagner Santisteban e Andréia Horta, outros convidados do programa, que não reagiram e ficaram visivelmente constrangidos com a situação. Regina Duarte trabalhou por mais de 50 anos na Globo e ganhou o título de 'Namoradinha do Brasil'. A atriz teve o seu contrato suspenso em janeiro ao aceitar o cargo de secretária especial da Cultura do Brasil do governo de Jair Bolsonaro. Ela foi bastante criticada pela classe artística e só ficou no cargo até maio.