Festa da Covid-19 na Vila Aliança

Acabou o isolamento social? Shows, festas e bailes funk estão liberados? Já temos a vacina para o Novo Coronavirus? Essas são algumas das perguntas para as quais esta humilde coluna busca respostas, sempre que fica sabendo da divulgação de um grande evento.



Pois bem, amanhã, acontecerá mais uma edição do Baile da Romênia, na Vila Aliança, em Bangu. Faixas, flyers e até vídeo promocional circulam à vontade na região para divulgar o evento.



O baile (ou seria festa da Covid-19?) terá shows do Grupo Di PropósiTo e MC Dukenny. Não bastasse toda a contrariedade às orientações da Organização Mundial de Saúde, nenhuma comunicação recomenda o uso da máscara de proteção ou menciona espaços demarcados para manter o distanciamento. A única advertência dos organizadores é a de não levar bebidas. Ah, tá!