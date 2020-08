Neusa Borges melhora e já tem previsão de alta

Internada desde terça-feira (18), após sentir um mal-estar, em Salvador, a atriz Neusa Borges se recupera bem e deve ter alta nesta sexta-feira (21) do Hospital Geral Roberto Santos. Neusa já não sente mais dores e consegue caminhar pelo quarto com ajuda de terceiros. Ela realizou uma série de exames diagnósticos, quando foi descartado acidente vascular cerebral (AVC) e detectadas hérnias de disco na coluna

Veja na íntegra o boletim:

A atriz Neusa Borges segue internada no Hospital Geral Roberto Santos (HGRS), em Salvador, onde encontra-se em franca recuperação clínica. Estava acamada à admissão hospitalar, porém, após analgesia escalonada e fisioterapia, apresentou excelente resposta e já consegue caminhar com ajuda. Mantém-se com estado emocional bem satisfatório e previsão de alta nas próximas 24h.