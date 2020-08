Fábio Ramalho é o convidado de estreia do programa de Miltinho Gonçalves

Famoso por comandar os melhores camarotes na Sapucaí e vários eventos de premiações, o promoter mineiro Miltinho Gonçalves estreia com seu canal no Youtube e a primeira atração se chama 'MG Convida'. Trata-se de um programa de entrevistas com amigos da classe artística. "É um sonho antigo esse projeto. Quero levar até às pessoas curiosidades, fatos marcantes, trajetórias de pessoas de expressão no meio artístico com muita descontração", explicou Miltinho.

O programa será transmitido em forma de live nos canais YouTube e Facebook e, por enquanto, gravados, seguindo todas as normas de segurança da Organização Mundial da Saúde, por conta da pandemia do coronavírus. O primeiro convidado foi apresentador Fábio Ramalho, do programa #Partiu do Balanço Geral Rio. e o encontro aconteceu na Casa de Festas Espaço Z, no Alto da Boa Vista, na última quarta-feira (19). A data de estreia do programa será dia 03 de setembro.