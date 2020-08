Fim do mistério sobre 'namorado' de Rafa Kalimann

Desde que Rafa Kalimann assumiu uma relação sem rótulos com Daniel Caon, o músico e compositor capixaba que ficou confinado na Casa de Vidro na mesma 20ª edição do BBB, mas não entrou, virou o centro das atenções. Todo mundo quer saber o que ele tem de especial ou de diferente. A última questão foi: Caon usa ou não peruca? Sim, minha gente! Os internautas desconfiavam da vasta cabeleira do rapaz que sumia de vez em quando. Até rolou uma investigação com várias fotos nas redes sociais e, finalmente, o mistério acabou. Na verdade, no story que deu origem à especulação, Daniel puxa a franja para trás e o sol reflete na testa dando aquela aparência de uma pele mais clara que o resto do rosto. Como o carro dele tem teto solar e, volta e meia ele tira selfie, dá a impressão da falta de fios no lugar. A coluna soube que, na verdade, o ' namorado' da influenciadora digital está ficando careca e deixa a franja grande para disfarçar a calvície precoce. Acho que a Interpol deveria nos contratar...