Gretchen, Nany People e outros famosos participam do clipe de 'Shake it' de Kasino

Um dos hits mais famosos dos anos 2000, 'Shake it', uma das músicas da trilha sonora da novela 'Páginas da Vida', da Globo, vai ganhar um novo videoclipe. Desta vez, o grupo Kasino terá as participações especiais de Gretchen, Nany People, Thalia Bombinha, Tania Oliveira e da cantora Francinne nas cenas do musical. Fãs, modelos influencers, DJs e jornalistas,que admiram o trabalho do grupo de música eletrônica, também irão aparecer no trabalho.

Por causa da pandemia, os vídeos tiveram de ser gravados individualmente pelos participantes, através de aparelhos celulares, e todo o material foi editado por Victor Keül e produzido pela gravadora Massiva Music .

'Shake it' se tornou uma das músicas mais ouvidas de todo o país em 2006 e até hoje é tocada nas pistas de dança. Desde o mês de julho, ela foi relançada, assim como outros sucessos do Kasino, nas principais plataformas digitais, atendendo os pedidos de fãs.



Kasino foi um grupo de dance music brasileiro que fez muito sucesso na primeira década dos anos 2000. Tudo começou quando os produtores musicais Mister Jam e Ian Duarte montaram uma gravadora e chamaram para as suas primeiras composições o vocalista Fher Cassini.