Cantor Luan lança música em parceria com Whindersson Nunes

O cantor Luan, ex-integrante da extinta UM44K, lança nesta sexta-feira (21) a música 'Paraíso'. A canção é uma parceria com Whindersson Nunes e já está disponível em todas as plataformas de streaming. A faixa ganhou um clipe dirigido por Júnior Marques e filmado nos Lençóis Maranhenses, no Nordeste do país, com todas as medidas de segurança recomendadas pelas autoridades. "Foi uma experiência única, incrível e de muito aprendizado trabalhar com o Whindersson. Ele é um cara ímpar e fica claro, quando você está com ele, o motivo de todo mundo amá-lo. Foi muito bom gravar uma canção que acredito muito e ao mesmo tempo poder compartilhar esse momento com alguém tão especial. Ele tem o dom de ensinar e de te ajudar a crescer como ser humano", ressalta Luan.