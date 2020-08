Saiba o motivo do fim da amizade entre Lucas Viana e Orlandinho Milanello

Esta coluna descobriu o motivo do fim da amizade de três anos entre Lucas Viana e Orlandinho Milanello. Acontece que o Orlandinho é empresário e há muitos anos possui uma loja que vende diferentes marcas de roupas masculinas. Por saber que o amigo já possui experiência no ramo empresarial, Lucas pediu ajuda para abrir uma empresa. Orlandinho abriu a empresa, fez todo o esboço do novo empreendimento, mas antes de dar andamento ao processo de abertura do novo negócio, combinou com o campeão da 'Fazenda' de ter direito a 50% em troca de dar toda a assistência que o modelo precisasse. Lucas, por sua vez, queria dar ao amigo apenas 20%.

Como as partes não chegaram a um consenso, Lucas bloqueou Orlandinho e desde então os dois estão afastados. A coluna procurou Orlandinho para falar sobre o fim da amizade, mas ele fez a egípcia e disse não saber até agora por que o Lucas Viana se afastou dele.