'A Fazenda' terá apresentador amante de esportes

Um nome um pouco improvável, digamos, foi selecionado para compor o elenco de 20 peões que estarão confinados na estreia de 'A Fazenda'. Estamos falando do apresentador Juliano Ceglia, de São Paulo. A coluna confessa que não sabia quem era o moço no momento em que descobriu que ele fechou sua participação no reality, mas demos uma rápida pesquisada e levantamos algumas informações: Juliano tem dois filhos, é apresentador, jornalista e amante de esportes. Ele já praticou automobilismo, natação, crossfit, entre outras modalidades. Além disso, Ceglia já esteve no comando do programa 'Eu Atleta', transmitido pela Rádio Globo, aos sábados.

O apresentador esportista se juntará ao time de peões já listados por esta colunista com exclusividade. São eles: MC Mirella, Jojo Todynho, a ex-miss Brasil Jakelyne Oliveira, Cristiane Maravilha, a influenciadora Marina Ferrari, a ex-panicat Carol Narizinho, o sertanejo Mariano, que faz dupla com Munhoz, o youtuber e ex-'Pânico' Lucas Maciel, o rapper Krawk e o influenciador Lipe Ribeiro. Além destes, os nomes do cantor Biel e da influenciadora Stéfany Bays também circulam como certos no reality.



Todos os peões já estão em São Paulo para a realização dos exames médicos e, amanhã, já não terão mais contato com o mundo externo. O pré-confinamento dos participantes começa em um hotel na capital paulista, onde eles devem ficar por 15 dias. De lá, serão levados pela produção direto para a sede do programa, onde ficarão aguardando a tão esperada estreia, no próximo dia 8. Cada peão que assinou com a Record TV receberá o cachê de R$ 70 mil por sua participação. O pagamento será feito em três vezes.