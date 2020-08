Apresentadora sobe em bancada após invasão de baratas no estúdio; Veja o vídeo

A apresentadora Amanda Neves, que comanda o programa 'Que Arretado!' na TV Clube, emissora afiliada da Record TV no Recife, protagonizou um momento hilário na atração que foi ao ar nesta quarta-feira (19). Maga, como é mais conhecida pelos pernambucanos, não pensou duas vezes na hora de subir na bancada ao ver duas barata dentro do estúdio.



“Não vou sair daqui, diretor”, gritava Maga, enquanto o apresentador Leonardo Nascimento, com quem divide o comando do programa, corria atrás da baratas para matá-las. Os telespectadores se divertiram com a 'caçada' do jornalista. Depois do problema resolvido, Amanda desceu da ancada e foi para cima do sofá, sem colocar os pés no chão. “Esse programa todo vou ficar aqui em cima”, alertou Amanda, que cumpriu a promessa. Nesta quinta-feira (20), ela recebeu várias mensagens no Instagram dos internautas e revelou que se divertiu com a repercussão.