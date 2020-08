Anitta faz ensaio em banheiro e o luxo do espaço causa surpresa nos fãs

Anitta manteve a tradição de dia sim e outro também publicar algumas fotos de sua viagem pela Europa. Ainda na Itália, a cantora surpreendeu seus seguidores na noite desta quinta-feira (20) ao compartilhar um novo ensaio em um local bem inusitado: no banheiro. Nas redes sociais, a musa dividiu vários cliques sensuais com roupas bem coloridas feitos no espaço cheio de espelhos e luxuoso.Na legenda da imagem, a cantora apenas perguntou aos fãs se eles estavam prontos para assistirem sua participação no programa internacional 'The Late Late Show', apresentado por James Corden, e que vai ao ar na madrugada de sexta-feira.