'Não basta ter somente a minha voz nos palcos', diz Luísa Sonza sobre representatividade da banda

O 'OtaLab', programa de Otaviano Costa no Youtube, teve as participações de Ivete Sangalo, Luísa Sonza e Regina Navarro na última quinta. Elas deram o tom do programa, que tratou desde o relacionamento na quarentena até representatividade no universo musical.

Luísa Sonza falou sobre a importância de ter apostado na diversidade ao escolher uma mulher negra e uma trans para atuarem como suas backing vocals. "Não tenho que me vangloriar disso. É o certo. Sou fã delas. A representatividade é muito necessária. Quando subo no palco, não basta. Sou cis, branca e privilegiada. Não é o suficiente, por isso penso em dar voz e lugar de destaque para quem precisa estar lá", define a cantora.

Com naturalidade e bom humor, Ivete falou sobre a rotina em tempos de isolamento social. “Na quarentena, a frequência do sexo é outra”, revelou. E complementou que tem trabalhado nas sessões de terapia aquilo que ela considera ser o problema de muitas pessoas: jogar no outro as próprias expectativas, deixando de lado o respeito à individualidade. Sem meias palavras, ela mostrou ser “gente como a gente”. Mãe de três crianças, duas gêmeas, Ivete falou que o tempo anda escasso. “Já nem sei mais do que gosto de fazer no tempo livre. Acho que gosto de dobrar roupa de criança”, diverte-se Ivete.