Neusa Borges tem alta: 'muito feliz'

Após ser internada na última terça-feira, no Hospital Geral Roberto Santos, em Salvador, com o o diagnóstico de hérnias de disco, a atriz Neusa Borges recebeu alta nesta sexta-feira (21). Segundo o mais recente boletim médico divulgado pela unidade de saúde, a artista deixa a unidade "em boas condições clínicas, com a recomendação de manter fisioterapia em domicilio e acompanhamento ambulatorial." Ainda segundo informa o hospital, Neusa "se encontra em bom estado geral".

Antes de deixar a unidade, Neusa gravou um vídeo e se mostrou muito feliz com o tratamento que teve enquanto se manteve internada. "Eu estou muito feliz e até assustada, porque eu nunca soube que a gente no hospital importava tanto. Eu não entendi isso, mas eu tenho que agradecer todo o pessoal da cardiologia, da ortopedia, da neuroclínica, tudo o que fizeram por mim. Eu espero que a vida, daqui pra frente, continue sem problemas, com mais trabalho, se Deus quiser, e enfrentando cada vez mais essa pandemia. Estou muito feliz, fui muito bem tratada nesse hospital", agradeceu a atriz.