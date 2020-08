Cauan segue em estado grave e pai do cantor é internado na UTI

O cantor Cauan, da dupla sertaneja com Cleber, continua internado na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI )do Hospital Anis Rassi, em Goiânia. Segundo o boletim médico divulgando nesta sexta-feira (21), o artista, de 38 anos, segue em estado grave, mas estável do ponto de vista clínico e apresentando sinais de melhoras nos exames de sangue, pressão arterial estabilizada e responde positivamente ao uso de máscara de ventilação não invasiva. Mas, o pai do cantor, João Luiz Máximo, que já estava confirmando com a Covid-19, teve uma piora em casa e precisou de atendimento de emergência. Ele foi internado na UTI do mesmo hospital de Cauan.

Veja a íntegra do boletim divulgado pela família do cantor:

Cauan Máximo continua internado na UTI, em estado grave, estável hemodinamicamente, com melhora clínica e também de alguns exames de sangue.

Mantém-se em oxigenioterapia contínua (24h/dia), usando dispositivos de auxílio à respiração (máscara de VNI e CAF) e tolerando melhor estes equipamentos.

Infelizmente o pai do Cauan (João Luiz Máximo), que já estava confirmado com Covid-19, teve piora clínica, apresentando dispneia (falta de ar) e queda da saturação nesta manhã de 21/08/2020, sendo atendido na emergência e tendo que ser internado na UTI do mesmo hospital no qual o Cauan está. Laudo da tomografia dele (João) mostra comprometimento dos pulmões entre 25 e 50%.

Agradecemos a todos os fãs, amigos e à imprensa pelo carinho com o Cauan neste momento tão difícil, pra ele e para todos.

Solicitamos que continuem as orações e as mensagens positivas para o Cauan e agora para o pai dele, o que será muito importante para a recuperação deles.

Estamos muito confiantes na cura de ambos.