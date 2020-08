Latino posa de saia para ensaio fotográfico

O cantor Latino tirou um dia de sua agenda para realizar uma sessão de fotos para divulgação de seus trabalhos. Nos bastidores do ensaio, o que chamou a atenção foi um dos looks do artista: ele se mostrou muito seguro quanto a sua masculinidade ao escolher uma saia para compor o figurino. “É muito diferente e ao mesmo tempo enriquecedor. Trata-se de uma ‘kilt’ (saia sem bifurcação na altura do joelho), é um traje tradicional dos homens escoceses. E eu acredito que toda vez que nos conectamos com culturas diferentes da nossa, estamos enriquecendo como seres humanos. Além de dar uma sensualidade única ao fazer a composição com os outros acessórios, como o chapéu que utilizei no mesmo look”, disse Latino.