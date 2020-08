‘Busquei ajuda para não cair em depressão. É difícil lidar com o ódio’, diz Rayssa Santos

Quase um ano depois de gravar o ‘The Circle Brasil’, em novembro do ano passado, em Londres, Rayssa Santos começa a colher os frutos pela participação no primeiro reality da Netflix. A vice-campeã recebeu o convite para ser repórter do programa ‘Paneiro’, da Rede Amazônica, filial da Globo na região Norte do Brasil, e já não tem tanto pavor dos olhares de reprovação. “Me sinto mais segura e acredito que as pessoas passaram a me acompanhar mais nas redes sociais e viram que eu não tinha nada a ver com aquele personagem que eu criei para vencer o jogo”.

Rayssa assume que foi ‘o monstrinho’ da edição. “Eu coloquei tempero demais. Fui a mais estrategista, a quem mais jogou e as pessoas foram me detestando. Recebi muitos ataques durante a exibição do programa agora no início do ano e os xingamentos continuaram até pouco tempo atrás. Eu busquei ajuda para não cair em depressão. É difícil lidar com o ódio”, destaca a empresária e dançarina, que ficou frustrada por ter perdido o reality. “Quando anunciaram o segundo lugar, eu fiquei em choque. Achava mesmo que ia ganhar, mas depois fazendo uma avaliação, o resultado foi o que tinha que ser. Sem demagogia, valeu muito a pena ter participado”, admite.

Aos 23 anos, a manauara revela que mudaria caso voltasse à competição. “Tentaria passar uma imagem mais limpa para as pessoas, para não pensarem que estava ali totalmente ambiciosa e jogadora”. Mesmo assim, Rayssa confessa que tem vontade de participar de outro reality. “Com certeza. Eu quero abraçar todas as oportunidades que chegarem para mim”.