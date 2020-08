'É só mudar o canal', rebate Marcelo Serrado sobre as críticas em cima de 'Fina Estampa'

Marcelo Serrado resolveu reascender a polêmica envolvendo as críticas a reprise da novela 'Fina Estampa', o intérprete do personagem Crô compartilhou uma foto e mandou um recado: "Amores, um pouco mais de humor para vocês! Sempre mandando algo aqui para vocês abrirem um sorriso em tempos difíceis! Vai passar!", escreveu na legenda. Mal sabia ele que logo a seguir vários internautas resolveram comentar na publicação. Muitos elogiaram a atuação do ator, mas a trama foi bastante criticada.

Na semana passada, em uma conversa com João Vicente em uma live, Marco Pigossi criticou 'Fina Estampa', que está sendo reprisada atualmente pela TV Globo. O ator alfinetou a trama e chegou a dizer que a novela deveria 'ser proibida de ser reprisada, era tanta barbaridade'. O autor, Aguinaldo Silva, não gostou das críticas. "Acho que ele quis dizer que os 50 milhões de espectadores que a veem deviam ser proibidos de gostar tanto da reprise da novela. E eu, que vivi os tempos da censura, achando que finalmente era proibido probir", escreveu em uma rede social.

Parece que Marcelo leu as rejeições e uma chamou mais atenção: "É que essa novela foi um fracasso desde a primeira vez que passou. Roteiro fraco, atuações artificiais e forçadas e histórias que não emocionam o telespectador", argumentou o internauta. Foi aí que Marcelo rebateu: "Existe uma coisa chamada dedo! Só mudar de canal!".

'Fina Estampa' escolhida pela direção da Globo para ocupar o horário nobre por conta da paralisação das gravações de 'Amor de Mãe', foi exibida originalmente entre 2011 e 2012 e a novela vem recebendo críticas por estereotipar personagens.