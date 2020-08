'Fui arrastada até uma ilha', conta Dani Suzuki após susto ao surfar

Dani Suzuki contou neste sábado (22) sobre os momentos de tensão que viveu ao surfar pelas ilhas Maldivas. A atriz, que está viajando na companhia de Isabella Santoni, revelou que foi difícil se manter na prancha depois de algum tempo sem contato com o esporte e detalhou que foi arrastada pelo mar ao tentar voltar a surfar.

"Meu sonho sempre foi vir pra cá. Nunca pensei que um dia eu viria surfando com amigos tão queridos. Tem sido um desafio pra mim, enfrentar esse mar depois de tanto tempo sem surfar. Hoje foi meu dia mais difícil aqui, depois de dois dias de cativeiro no barco, com febre, tomei muitas bombas, mas muitas bombas na cabeça. Quem já sentiu sabe... Por fim fui arrastada até uma ilha", explicou.

A atriz e apresentadora ainda tranquilizou os fãs: "Estou bem!! Garganta dolorida, dor de cabeça mas pronta pra próxima session. E que cada desafio desse me fortaleça pra eu nunca desista em meio a dificuldades".