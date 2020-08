Camila Pitanga revela que está curada da malária

Camila Pitanga usou o Instagram neste sábado (22) para contar que ela e a filha, Antônia, de 12 anos, estão recuperadas da malária. "Estamos curadas!!! Ontem fizemos a verificação de cura e estamos muito felizes com o novo resultado! Claro que vamos precisar fazer alguns exames periódicos, porque é pouco provável, mas acontece da malária voltar!!!", escreveu a atriz, diagnosticada com a doença no início de agosto.