Ex-modelo Renata Banhara socorre menina estuprada pelo pai

Renata Banhara socorreu uma menina estuprada pelo próprio pai na madrugada deste sábado (22). A empresária e fundadora do Sentinela do Bem, projeto que acolhe mulheres vítimas de violência, contou que o estuprador foi preso em flagrante. "Vizinhas estavam desconfiadas há um tempo e nessa sexta-feira (21) conseguiram provas em vídeo, filmaram o ato. Na duvida, denuncie [e ligue] 180. Parabéns a Policia Civil e a Delegacia da Mulher", contou também a ex-modelo. Renata foi até a delegacia onde o caso foi registrado, já que seu projeto recebeu a denúncia da violência por pessoas próximas à menina, que completou 12 anos no dia anterior.