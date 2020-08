Neymar canta sucesso da funkeira Bianca e manda recado: 'Se me ligar, vai ouvir tu tu tu"

Neymar mostrou mais uma vez que é apaixonado por música e que tem um gosto bem eclético. O jogador, que não esconde ter uma playlist para abaixar a adrenalina antes do jogos do seu clube Paris Saint-Germain, apareceu cantando refrão da música 'Já é Tarde', da cantora argentina Emília, em parceria com a brasileira Bianca, neste sábado (22). A música, lançada na semana passada, é uma versão do sucesso 'No Más', e já soma mais de um milhão de visualizações na internet.



“Vai um recadinho pra tu tu tu. Se me ligar, vai ouvir tu tu tu. Vai cair na caixa de mensagem...”, cantarolou o jogador. Bianca soube da imagem que circulou no mundo e não segurou a emoção com a força do atacante brasileiro. “O Pai tá on. Neymar cantando a minha música. Socorroooo!”,escreveu a funkeira nas redes sociais.



Bianca e Emília fizeram essa parceria após se conheceram pelas redes sociais, A argentina descobriu a música 'Tudo no Sigilo', adorou, gravou um vídeo dançando o hit e entrou em contato com Bianca. “Estou vivendo um momento muito especial. De vez em quando ainda não acredito que tudo isso é real, mas é", comemorou a cantora, de 19 anos.