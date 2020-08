Produção de 'A Fazenda' libera celulares e bebidas para os peões no pré-confinamento

Os 20 participantes de 'A Fazenda' já estão em pré-confinamento em um hotel na capital paulista e nos próximos 15 dias, todos ficarão em quartos separados e isolados, mas com uma colher de chá da produção do reality da Record: os celulares estão liberados. A coluna soube também que se um peão quiser uma bebida para relaxar ou abaixar a adrenalina terá que pedir a um dos produtores do programa e vai estar tudo certo. A coluna só tem uma dúvida com relação os telefones: será que a não proibição dos aparelhos tem a ver como uma forma de despistar quem está no programa? A lista dos participantes, que era para ser uma surpresa, foi divulgada há muito tempo, inclusive por esta humilde coluna. O programa tem estreia prevista para o dia 8 de setembro. Vamos aguardar.