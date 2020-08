Em agosto do ano passado, Andréia Sadi e André Rizek assumiram o namoro, mas poucas pessoas sabiam que eles estavam casados desde março. Quem revelou a mudança dos status de relacionamento foi a repórter de política. "Quando a gente começou a namorar, ninguém previa a pandemia. Quando a gente se casou e veio a quarentena, uma semana depois, virou 24 (horas) por 7 (dias). Você começa a dividir coisas que, talvez, você não fosse dividir em outros tempos, como os afazeres domésticos. Eu não sou muito boa... Já ele, faz tudo! Descobri um André que eu não conhecia. Ele lava roupa, cozinha", contou em em entrevista ao Altas Horas deste sábado (22).

Apresentador do Sportv, Rizek entregou que os dois não conseguem deixar o trabalho da porta de fora da casa. "Uma coisa inusitada da pandemia é ver minha mulher de pijama falando com generais, ministros. É uma coisa que eu vou levar para a vida", brincou o apresentador. "Mas não tem o que fazer, a apuração começa muito cedo e não para. Então, tem momentos em que a gente está conversando com um político enquanto está fazendo algo em casa mesmo", assumiu Andréia.