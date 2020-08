O cantor colombiano Maluma negou que teria brigado com Neymar por conta do envolvimento do craque de futebol com a ex-namorada, a modelo Natalia Barulích. O atacante brasileiro e a também DJ tiveram um breve relacionamento , revelado por esta humilde coluna, em outubro do ano passado.

"Não sei se eles estão juntos, e eu não me importo. Todos fazem o que quiser da vida. Mas se eles estão namorando, por mim tudo bem, tá tudo certo", disse Maluma em uma entrevista para o programa 'Lo Sé Todo' de um canal colombiano.

Maluma deixou claro, que nunca chegou a brigar com Neymar, seja por conta da ex ou por qualquer outro motivo: "Não tenho problemas com ele, pelo menos até onde eu sei". O cantor, inclusive, foi uma das atrações musicais do aniversário do jogador em uma festa na capital francesa, Paris, em 2018.