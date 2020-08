Ator mirim de 'Salve-se Quem Puder' volta a gravar

O ator mirim Ygor Marçal voltou a gravar as suas cenas na novela 'Salve-se Quem Puder', que retomou suas atividades no último dia 10, já que devido a pandemia da covid-19, as gravações da trama de Daniel Ortiz, foram suspensas em março. O intérprete do Mosquito, filho de Alan (Thiago Fragoso), foi a primeira criança a trabalhar nos Estúdios Globo no 'novo normal'.