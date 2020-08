O rapper Hungria, que entrou recentemente para o seleto grupo de canais no YouTube com mais de 10 milhões de inscritos, está lançando seu novo EP acústico 'Cheiro do Mato', com quatro faixas inéditas e a regravação da música 'Um Pedido'. Aos 29 anos, o cantor completa 13 anos de estrada e se prepara para gravar um novo álbum em breve. A prioridade é divulgar o EP. "O 'Cheiro do Mato' já estava em meu coração há muito tempo. Nele, eu coloquei violino e gaita, junto com outros instrumentos, para trazer essa coisa do acústico e conversar diferente com o meu público. Nele eu me declaro, eu me emociono, eu dou minha palavra de esperança. É puro sentimento. Espero de coração que as pessoas gostem", contou à coluna.