'Estou focada no meu trabalho', revela Isadora Ribeiro após cantadas na internet

Musa dos anos 80 e 90, Isadora Ribeiro surpreendeu seus fãs ao publicar algumas fotos de lingerie. Aos 55 anos e já avó de Catarina, de oito meses, a atriz colocou o corpão para jogo e fez uma confissão: está sozinha. "Hoje está frio. O casaco me aqueceu, mas eu preciso de alguém para aquecer meu coração", escreveu. Em poucos minutos, vários candidatos elogiaram a beleza de Isadora e outros avisaram sobre mensagens enviadas no privado. A ex-modelo se divertiu com as cantadas, mas não pensa em namoro. "Foi só uma coisa poética em uma noite rara de frio no Rio. Senti vontade de escrever a legenda e estar ao lado de alguém para curtir o frio. Estou solteira, focada no meu trabalho, sem tempo, sem condições pela pandemia, sem pressa e zero de expectativa para começar a namorar", explicou Isadora para a coluna.