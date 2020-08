Pessoas próximas a Anitta comentaram com esta colunista sobre a disponibilidade que a cantora tem para arrumar melhores amigos por onde passa. E não seria diferente na Itália. Fugindo da quarentena no Brasil, a funkeira tem comentado com eles sobre Guilherme Siqueira, ou Gui, para os íntimos. O rapaz, apesar de ser brasileiro, vive entre a Europa e os Estados Unidos por ser marido de Domenico Gabbana, um dos sócios da marca internacional Dolce & Gabbana

Graças ao marido famoso, Gui é sempre visto com figuras como as Kardashian, Sara Jessica Parker, a eterna Carrie de Sex in the city, Madonna, Sofia Vergara, enfim, várias celebridades do show business e Hollywood.



As más línguas dizem que a aproximação da poderosa com Gui visa usar o rapaz como ponte para chegar até essas celebridades, já que o foco de Anitta é ficar cada vez mais forte no mercado americano.



Como esta colunista não põe a mão no fogo por ninguém, aguardemos o desenrolar das coisas...