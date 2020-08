Mouhamed Harfouch encerra no dia 31 de agosto a temporada da peça 'Homem de Lata'. O ator festeja mais de 1500 ingressos vendidos durante os dois meses do espetáculo virtual. A peça, com sessões aos sábados, domingos e segundas, teve parte da renda revertida para ajudar profissionais da cultura que estão desempregados por conta da pandemia do novo coronavírus. Em cena, ele representa um músico trancado num hotel, nos primeiros dias de quarentena, que acaba revendo suas relações familiares e repensando seu comportamento machista.