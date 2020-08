Gracyanne Barbosa ainda não está satisfeita com o que vê no espelho. A musa fitness revelou aos seus seguidores que sempre dá um confere no corpão e que gostaria de melhorar os quadríceps e as panturrilhas (Oi?). A mulher do cantor Belo ainda assumiu que tem treinado bastante nos últimos tempos. Como se fosse uma novidade, não é mesmo?