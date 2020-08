Um novo comunicado divulgado pela equipe da dupla Cleber e Cauan mostra que o cantor Cauan Máximo, que segue internado há quase duas semanas por conta da Covid-19, apresentou melhora em seu quadro clínico. "Teve melhora significativa do quadro clínico, com exames apresentando melhora de todos os parâmetros e com previsão de alta da UTI para o apartamento ainda hoje."



O pai do sertanejo, João Luiz Máximo, que também foi diagnosticado com o novo coronavírus, continua na UTI, em estado grave, mas teve discreta piora clínica e de exames de laboratório. "Mantém-se dependendo de oxigenioterapia contínua (24h/dia), usando máscara de VNI e CAF. Teve febre na noite passada."



Já a mãe do Cauan, Shirlei Máximo, continua internada, mas já foi transferida para o quarto. "Teve febre e continua fazendo uso de vários medicamentos e fisioterapia. Ela também está estável e respirando com necessidade esporádica de oxigênio, sem alterações importantes do quadro."



A equipe de Cleber e Cauan ainda pede orações pela família. "Agradecemos a todos os fãs, amigos e à imprensa pelo carinho com o Cauan neste momento tão difícil, pra ele e para todos. Solicitamos que continuem as orações e as mensagens positivas para o Cauan e agora para os pais dele, o que será muito importante para a recuperação deles. Estamos muito confiantes na cura da família."