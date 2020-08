'O corpo sempre me salvou' assume Sheila Mello

Sheila Mello usou as redes sociais, nesta segunda-feira (24), para revelar que sempre teve o seu corpo como uma aliado na vida assim como a dança. A ex-integrante do grupo baiano 'É O Tchan!' fez uma reflexão também de como se sentia bem quando estava no palco dançando. "O corpo sempre me salvou! Eu era uma criança muito introspectiva, tímida, lembro o incomodo de conhecer alguém novo, ter que comunicar... de alguma forma sempre senti um certo nível de deslocamento. A não ser quando eu estava no palco. Minha sensação é como se meus olhos saíssem da direção dos meus pés e encontrassem o horizonte! Eu era muito pequena mas sentia a força das minhas deusas quando estava nesse lugar sagrado".

Formada em Dança, Sheila substituiu Carla Perez e virou a 'loira do Tchan' de 1998 até 2003. Após sua saída do grupo, ela fez vários cursos de teatro e, hoje, também é atriz.