Jessica Alves, ex-Ken Humano, continua fazendo cirurgias para transformar o seu corpo. Depois da bioplastia, procedimento para retirar a gordura do corpo e aplicá-la nos glúteos, implantes nos seios, e a feminização facial, que somando tudo são mais de 70 cirurgias, a modelo trans fez mais uma: colocou dentes novos e fez clareamento em um consultório luxuoso na cidade turística de Antália, na Turquia. Jessica assumiu que quer um boca 'perfeita' para quando for fazer a cirurgia de readequação sexual, em janeiro. A coluna acredita que a modelo pagou mais de R$ 100 mil reais no tratamento. Uma bagatela se levarmos em conta os quase US$ 1,16 milhão (aproximadamente R$ 6,5 milhões) que ela garantiu ter gastos somando todas as cirurgias.