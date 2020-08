A confusão entre a empresária Cristina Con e a cantora Perlla ganhou mais um capítulo. A dona do hit 'Tremendo Vacilão' decidiu processar por danos morais a ex-parceira em captações de parcerias para a reforma de sua casa. "Procurei os meus advogados e fiz questão que não fosse uma ação sigilosa, com segredo de Justiça porque eu não tenho nada a esconder. Foram calúnias postadas para manchar os 16 anos de carreira", disse a cantora mostrando o número do processo.

"Ela está sendo vítima de difamação e com todas as provas que ela enviou para o nosso escritório, temos a certeza que a Perlla não deveria estar sofrendo com esses ataques na mídia. No processo, estão todas as provas que ela não deu calote nenhum e simplesmente trabalhou com o que foi combinado", explicou a advogada Bianca Fernandes.

Na sexta-feira (22) Cristina Con fez um boletim de ocorrência de ameaça e injúria contra a cantora Perlla na DEAM São Gonçalo, Região Metropolitana do Rio. A empresária mostrou aos policiais mensagens de WhatsApp que recebeu de um número que, segundo ela, seria da filha de Perlla, a chamando de 'demônia infantil' e que ela iria 'morrer'. Além dos xingamentos e intimidações, a empresária revelou que a cantora ainda a acusa na imprensa de ter desviado móveis ganhos em parcerias por trocas de divulgação nas redes sociais da famosa.

A confusão entre Cris Con e Perlla se arrasta desde março. A empresária alega que a cantora pediu a captação de parcerias para a realização de uma reforma de sua casa, mas não houve o pagamento do valor combinado de R$ 3 mil por mês de trabalho e não cumpriu a promessa das postagens em suas redes sociais do móveis, materiais de construção e itens de decoração que conseguiu com as permutas.

Perlla garantiu que não recebeu nenhum móvel e que o valor acordado entre as duas seria de R$ 1 mil.