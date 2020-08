Ex-empresário acusa Biel de calote: 'me disse que sofreu golpe da Anitta e da Warner'

Esta coluna soube que o cantor Biel, que está prestes a entrar em 'A Fazenda', está malvisto na praça. Segundo comenta-se nos bastidores da música, o cantor teria dado um golpe em um empresário que investiu nele durante um período, com a promessa de retorno financeiro. Nós então procuramos o empresário Eduardo Ferreira, que confirmou ter levado um calote do rapaz e afirma ter tido um prejuízo de R$ 80 mil. A parceria dos dois durou apenas três meses: de janeiro a março deste ano.

"Tenho uma agência de influenciadores e conheci o Biel através de um artista. Como um bom manipulador, ele me disse que sofreu um grande golpe da Warner e da Anitta. Que eles tramaram sua queda e que a história da repórter (que ele assediou durante uma entrevista) foi combinada porque precisava cancelar ele para subir a Anitta. Contou do seu sofrimento e que precisava de uma agência. Então, pensei em fazer uma gestão de crise. Começamos a trabalhar com ele, e ele morou na minha casa em janeiro, antes de voltar das férias do Brasil para os EUA", conta o empresário.

No período em que trabalharam juntos, Eduardo garante que Biel deu trabalho e ainda fez promessas em vão. "Ele fazia grandes exigências em casa, e eu disse a ele que não tinha condições financeiras pra manter um artista do gabarito dele. Então, ele disse para investir nele que, quando chegasse dos EUA, tudo seria devolvido, como um empréstimo. Tivemos vários problemas, como comportamento exagerado. E eu não sabia que ele estava sem dinheiro e falido nos EUA. Em fevereiro, gravamos um clipe em Campos do Jordão. Viagens, alimentação... Tudo com dinheiro emprestado, a ponto de um influencer, o Vinnie Picino, usar o cartão de crédito do pai como empréstimo para o Biel, na promessa de que seria tudo pago com um investidor dos EUA. O prejuízo desse pai foi de mais de R$ 30 mil", diz o empresário.

Entre as dívidas deixadas por Biel está a falta de pagamento a algumas garotas de programa contratadas pelo cantor. "Fora custos com farras em prostíbulos… Ele não pagou as profissionais. Uma vez, eu o acompanhei a uma casa de massagens na Rua Augusta e ele levou mais de cinco garotas pra casa e não as pagou. Elas ameaçaram ir para a imprensa, e então eu tive que arcar também com esse prejuízo", revela o manager.



Ainda de acordo com Eduardo, Biel chegou a dizer que pagaria as dívidas com ajuda de um grande empresário, dono de uma marca bem forte nos Estados Unidos. "Ele voltou para EUA, pois tinha audiência com a justiça americana. Então comprei as passagens, e ele disse que tudo seria devolvido por um investidor que era dono da Nickelodeon. Quando voltou ao Brasil, vimos que era tudo mentira".

O ex-empresário de Biel lamenta que as dívidas deixadas pelo cantor tenham resultado em demissões na sua empresa. E por onde passou deu golpes em outros empresários. "Por conta de altos gastos, eu tive um prejuízo grande com minha empresa, o que resultou nas demissões de famílias. Não espero mais nada dele, apenas que pague a família do Vinnie, pois seu pai ficou doente com esse enorme prejuízo. E eu saio com prejuízo emocional. Cheguei a ter depressão e tive que reduzir meus sonhos demitindo funcionários por conta dos prejuízos morais e financeiros. Tentamos conversar, e ele veio até minha casa humilhando a mim e as pessoas com quem trabalho", finaliza.



A coluna procurou a assessoria de Anitta, que não retornou o contato até o fechamento dessa matéria. A assessoria da Warner também foi procurada, mas também ainda não se manifestou.