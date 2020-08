Record e Globo vão ter problemas com elencos nas novas gravações

Que a Record TV não leia essa coluna de seis leitores, mas a emissora deve ser pega de surpresa assim que decidir retomar as gravações de 'Gênesis'. Os atores da casa que já tinham começado a gravar a trama sem vínculo contratual durante a pandemia, provavelmente não devem voltar a viver seus personagens na retomada do folhetim. Acontece que muitos destes profissionais já assumiram outros compromissos nesse período. O mesmo acontece com a Globo. Em 'Nos Tempos do Imperador', o elenco segue escalado, mas sem contrato com a emissora há um ano, assim como em outras tramas. Parece que os folhetins vão ter que voltar ao quebra-cabeça de reescalar seus atores e regravar muitas cenas já rodadas antes da quarentena. Xiii...