Talita Younan já está com barrigão aos quatro meses de gravidez

Grávida do primeiro filho, Talita Younan diz para todos que continua no elenco de 'Gênesis', da Record TV, onde já gravou boa parte das cenas. Mas o que a emissora não contava é que a barriga da atriz começasse a crescer rapidamente... A atriz anunciou a gestação no final de julho. Neste fim de semana, Talita completou 16 semanas de gravidez e compartilhou que está à espera de uma menina.