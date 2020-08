Rodrigo Candelot prepara a estreia de seu canal de humor: 'Bagaceiros'

Rodrigo Candelot prepara a estreia de seu canal de humor. A ideia de criar o 'Bagaceiros' nasceu em plena pandemia do novo coronavírus. Isolados em casa, dividindo apartamento, sem perspectiva de trabalho imediato, cheios de contas para pagar mas com muitas ideias na cabeça,o ator Rodrigo Candelot se juntou ao cineasta André Falcão na produção de pequenos vídeos e esquetes para a internet. Candelot ficou conhecido após interpretar o coronel Formoso, em 'Tropa de Elite 2'. Atualmente, ele está escalado para 'Gênesis', próxima novela da Record TV. Com subtítulo 'Humor de outro mundo', o canal 'Bagaceiros' surge para retratar de uma forma sempre bem-humorada as situações do cotidiano que estamos acostumados e começando anos acostumar em tempos de pandemia. O lançamento do canal está previsto para outubro.