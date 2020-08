Ás da canoagem havaiana, o niteroiense Daniel Gnone, 26 anos, é um dos fortes concorrentes ao Mister Brasil 2020. Além do belo par de olhos verdes, o modelo da 40 Graus também desenvolve um trabalho de inclusão em prol de pessoas com algum tipo de deficiência. Gnone as leva para o mar e as inicia na prática da canoagem. Olho nele!