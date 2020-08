Leandro Hassum lamenta a morte do irmão

Na segunda-feira (24), Leandro Hassum fez um desabafo em seu Instagram sobre a morte do irmão, com quem não falava. No texto, o ator lamentava a perda e afirmava não ser normal pais enterrarem os filhos. Leia:



"Hoje terei um longo papo com meu joelho. Meu irmão de sangue faleceu hoje. Não nos falávamos pois a vida e os caminhos nos separaram. Mas... tivemos nossos momentos. E pesa a dor de irmão mais novo que sou. Pesa imaginar a dor que minha mãe e meus sobrinhos estão sentindo. Não é natural os pais enterrarem os filhos. Nossa que ano 2020. É meu joelho se prepare pois hoje temos muito o que conversar. Descanse em paz Nano. Sim, é Nano, mesmo. Era como lhe chamava na nossa infância. Minhas melhores memórias de nós dois serão as de quando você era o Nano e eu o Dinho", escreveu.

Em 2016, Carlos Alexandre Hassum Moreira, foi preso por estelionato no Recreio dos Bandeirantes. Na época, ao ser questionado se ajudaria a pagar a fiança do irmão, no valor de R$ 50 mil, Leandro foi categórico: "Não falo com esse sujeito há mais de dez anos. Quero que ele se dane! Lugar de bandido é na cadeia". Dois anos depois, ele foi julgado e condenado pelo juiz Marco Couto, da 1ª Vara Criminal de Jacarepaguá, a um ano e dois meses de prisão por estelionato. Ele aplicou um golpe em um cliente que comprou tíquetes para a Disney e alugou um carro por R$ 4,8 mil para passear no mundo do Mickey. Mas Carlos sumiu do mapa.