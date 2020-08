Kauan, dupla de Matheus, faz live gospel

Conhecido por grandes hits que marcaram a nova geração da música sertaneja, por rodar o Brasil inteiro e exterior ao lado de seu irmão, Matheus, o cantor Kauan se prepara para concretizar um antigo desejo de fazer um repertório gospel. Por conta da pandemia em que os shows foram suspensos, ele coloca em prática, no dia 27 de agosto, às 20h, um encontro com grandes nomes do segmento, entre eles Ton Carfi, Eli Soares, Paulo César Baruk e Clovis Pinho.



Com cenografia de Zé Carratu, Kauan espera uma transmissão virtual impressionante: “Eu gosto muito de gospel, esses cantores que eu escolhi para dividir cena são irmãos que eu escuto há muito tempo. Vai ser lindo demais e a gente espera vocês”, diz Kauan.



A live traz ainda apresentação do humorista Jonathan Nemer e um repertório exclusivo dividido em 5 blocos:

SET LIST



Bloco 1



1 - Em teus braços (todos)

2 - Cantarei Teu amor (Baruk)

3 - Aos pés da cruz (Eli)

4 - Fica (Ton)

5 - O amor (Clovis)

6 - Abrigo (Mauro)



Bloco 2



7 - Ousado Amor (todos)

8 - Pq eu te amei (Ton)

9 - Morada (Eli)

10 - Aonde está Deus (Mauro)

11 - Ele continua sdndo bom (Baruk)

12 - Ninguém explica Deus (Clovis)



Bloco 3



13 - Oceanos (Mauro)

14 - O verbo (Clóvis)

15 - Minha vez (Ton)

16 - Dependo de Ti (Baruk)

17 - Me ajude a melhorar (Eli)



Bloco 4



18 - Sto Espírito (Baruk e Mauro)

19 - Pout pourri ( Ao único/ Grande é o Senhor) ( todos)

20 - Esconderijo (Ton)

21 - Meu amanhã (Eli)



Bloco 5



22 - Oh quão lindo esse nome (todos)

23 - Lindo És (todos)

24 - Vim para adorar-te (todos)

25 - Yeoah (todos)