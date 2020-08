Mc Bruna Alves comemora sucesso de seu novo hit: 'Até o Neymar entrou no clima'

Neymar é todo internacional, mas o craque faz questão de continuar cantarolando sucessos de funkeiras brasileiras. Em novo vídeo que circula nas redes sociais, o craque do PSG aparece ouvindo e cantando um trecho da música 'Me Desculpa Pai, me desculpa mãe', hit da Mc Bruna Alves, que despontou recentemente no cenário do funk com a canção.

Moradora de São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio, a Mc de apenas 19 anos já é a nova cara do Funk carioca. A cantora coleciona mais de 40 milhões de visualizações Youtube com seu novo hit. "Até o Neymar entrou no clima do 'Confesso me apaixonei'... Vou confessar também que me apaixonei em vê-lo cantar minha música. Que honra, seu lindo", comemora Bruna Alves.