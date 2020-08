Ator de 'La Casa de Papel' sensualiza na internet e coloca bumbum pra jogo

Miguel Herrán, intérprete do personagem Rio, em 'La Casa de Papel', deixou seus fãs em polvorosa no Instagram, na tarde desta terça-feira (25). O ator compartilhou uma foto quase nu, após abaixar seu short e deixar parte de seu bumbum à mostra. O abdômen saradão e os músculos do artista também ficaram em evidência no registro. E ele ainda filosofou na legenda da imagem: "Às vezes é preciso tomar a decisão consciente de não estar são."

