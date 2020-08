Ex de Maluma que já ficou com Neymar vai ao aniversário do filho do craque

Todo mundo já sabe que a noite desta segunda-feira (24) foi de festa na casa do Neymar, em Paris. A comemoração pelos 9 anos do pequeno Davi Lucca, filho do craque com a influencer Carol Dantas, contou com a presença de alguns amigos jogadores do Paris Saint-Germain, da família do Neymar e da modelo Natalia Barulích, ex-namorada do cantor Maluma que já viveu (ou ainda vive?) um affair com o ex de Bruna Marquezine, como esta humilde coluna já antecipou. Em foto compartilhada pela mulher de um dos colegas de times de Neymar, Natalia aparece toda sorridente e, ao fundo, é possível ver Belle Silva, mulher do jogador Thiago Silva. No entanto, a modelo não posou para fotos ao lado do jogador.