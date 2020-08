Maria Beltrão é chamada de 'Renata' e brinca: 'Ingrata, trocou o meu amor por uma ilusão

A apresentadora Maria Beltrão arrancou gargalhadas dos debatedores do programa 'Estúdio I' da GloboNews na tarde desta terça-feira (25) ao cantar o refrão de um dos sucessos do cantor Latino. Tudo porque a jornalista foi chamada de 'Renata' por engano pelo colega de bancada Daniel Sousa.

"A gente ainda não conseguiu apurar quem era a Renata do Daniel. Ele se recusa a dar explicações para a gente. Ele me chamou de Renata e eu senti amor. Perguntamos quem era e acho suspeita a falta de declaração do Daniel. E aí me lembrei da música do Latino...'Renata, ingrata, trocou meu amor por uma ilusão'. Acho que ele está sofrendo de amor", brincou.