Sérgio Guizé faz transplante capilar

Sérgio Guizé começa a dizer adeus para a calvície. Nesta terça-feira (25), o ator fez um transplante capilar em uma clínica no bairro de Cidade Jardim, na zona sul de São Paulo. "Personagem novo chegando, vida nova e a gente tem que se cuidar. Olhar para a nossa aparência também é parte desse cuidado, que é algo mais profundo do que só o exterior, óbvio", assumiu.



Guizé, que interpretou o personagem Chiclete na novela 'A Dona do Pedaço', exibida na Globo no ano passado, chegou a clínica acompanhado de Bianca Bin. A atriz não escondeu a preocupação com o procedimento realizado pelo cirurgião plástico e especialista em transplante capilar, Antonio Ruston, pois o ator vinha procurando há tempo um profissional para cuidar da queda capilar. "Além do resultado estético, eu queria algo que trouxesse naturalidade, saúde e longevidade para os meus fios e aí conheci o doutor Ruston. Já estou muito feliz com o resultado e sei que só vai melhorar", contou Sérgio Guizé.